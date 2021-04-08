外傭假日變身無牌牙醫　工具未消毒恐釀播毒危機

近日有外傭趁假日到旺角光顧無牌的同鄉「牙醫」。

最近有外傭趁假日變身成為「牙醫」，隱身在賓館處所為一眾同鄉整牙，洗牙甚至箍牙，手勢技術更似模似樣。然而，有關整牙工具卻未有做好消毒程序，隨意放入他人口腔之中，加上室內擠滿多人，衞生情況堪虞，恐有播毒危機。

入境處回覆指，去年1月至今年2月，共拘捕157名非法工作的外傭；為進一步遏止非法勞工問題，入境處不時巡查非法勞工黑點，對違反《入境條例》的非法勞工及其僱主採取行動，同時亦會加強搜集情報，以提高打擊非法勞工行動的成效。

據了解，有印傭於旺角一帶開設不同的「牙醫診所」，專門為同鄉提供便宜的洗牙、箍牙及補牙等服務，收費由100港元至1000多港元不等，周日及公眾假期特別多人光顧，而「牙醫診所」竟位於旺角一所賓館之內，數名「牙醫」一天應付數十名客人。

惟處所衞生問題惡劣，等候人客數眾多，「牙醫」的衞生意識亦欠奉，各樣工具和床單使用後未有清洗消毒，帶上手套接收金錢和食物，之後即為客人治理牙患。而「牙醫」本身更未有接受正式教育和領有牌照，部分更是自學「牙醫」技能，無牌行醫，非常危險。

入境處指，一直致力打擊非法勞工，包括外籍家庭傭工（下稱外傭）在港從事非法工作，以保障本地工人的就業機會。根據聘請外傭的標準僱傭合約，外傭只可以為合約上訂明的僱主料理家務。外傭不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許傭工為任何其他人士擔任任何工作。

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆者同罪。