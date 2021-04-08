阿布泰14款產品未貼警告字句涉違安全例　海關拘負責人

海關執法人員今日(8日)於「阿布泰國生活百貨」(阿布泰)26間門市及倉庫，檢獲一批共14款懷疑違規沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑，涉案貨品包裝未貼有警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》，海關已拘捕相關負責人，不排除會有更多人被捕，案件仍在調查中。

海關又重申，對於有人惡意誣衊海關，指稱對案中商戶所採取的執法行動為「打壓」，對有關失實指控表示強烈譴責，並將於明日(9日)發出新聞公告講述案件詳情。海關又指會繼續一切所需行動，並提醒市民留意涉嫌違規產品，如發現任何涉嫌違規情况，必定會果斷執法，以保障公眾利益。

阿布泰於其社交專頁質疑海關的執法行動，指按過往程序，執法部門只會就相關法例及收到的投訴，對個別門市或產品作出警告或檢控，並形容海關是次執法程序令人感到詫異及非常無奈。

阿布泰表示，行動對該公司明日(9日)舉辦的銷售活動有影響，惟該公司亦承認多款產品未有根據法例貼上足夠標籤提醒消費者，並為其疏忽表示歉疚。

該公司創辦人林景楠為被指涉嫌違反《港區國安法》，被落案起訴「串謀顛覆國家政權罪」的47名被告之一。