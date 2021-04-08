警深水埗搗非法賭檔　拘女主持5賭客兼發告票

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（8日）晚上約7時10分展開代號「虎撲」的打擊非法賭博行動，突擊搜查長沙灣福榮街210號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲4部釣魚機、一批遊戲卡及約2000港元賭款。

行動中，人員拘捕一名54歲姓王本地女負責人，涉嫌「管理賭博場所」；單位內另外4名本地男子及1名本地女子，年齡介乎30至49歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方將向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。