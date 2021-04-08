彩虹邨12歲女遭掌摑兼淋啤酒　警拘涉案3男女

本周二晚(6日)11時許，一名姓曾(12歲)女童於黃大仙彩虹邨遭人掌摑，淋啤酒及被偷去背囊。警方經調查後，於今日(8日)下午至傍晚時分，於黃大仙區拘捕一名14歲女童、一名姓謝(18歲)女子及一名姓田(22歲)男子，涉嫌「普通襲擊」，3人分別報稱地盤工人，電話接線生及學生，他們現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

黃大仙刑事調查隊偵緝督察吳嘉傑表示，警方一直高度關注未成年人士參與的罪案，亦不容忍任何欺凌情況。被捕人當中有人與受害女童認識，相信因事主較早時與人發生口角，而被約至案發地點後遇襲及被盜財物。

事發當晚女童相約友人到九龍灣啟晴邨聊天，其後轉場到彩虹邨金華樓近綠晶樓空地繼續暢談。未幾，另一批據稱與女童相識的3男7女加入閒聊，詎料雙方因態度問題頓起爭執，愈吵愈熾之際，曾女遭對方施襲。現場消息稱，曾女遭人掌摑，再被人以啤酒兜頭淋，混亂間她內藏400港元現金、1張八達通卡的背囊亦被人偷去。女童父親久未見她回家，遂透過手機程式到現場尋女，其父得悉事件後報警求助。