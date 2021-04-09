整筆撥款津助制度檢討將完成　社總批社署建議原地踏步

港府自2017年起檢討實行逾20年的整筆撥款津助制度，檢討預料今年第2季完成報告、並舉行業界分享會，趕在本年度內提交至庫務局。消息指，社署因顧問公司的調查結果，認為以中薪點撥款基準，非政府機構(機構)已有足夠資源按薪級表聘用員工，無意更改撥款基礎。有小組成員形容社署今次檢討如原地踏步、並無針對核心問題提出建議，促署方加強監管機構，按薪級表聘用員工。

據悉，顧問公司調查發現，有50%學位社工及39%的非學位社工，薪金低於起薪點。按現時公務員薪級表，學位社工起薪點是16、即33,350港元；非學位社工起薪點為9、即22,725港元。與此同時，顧問公司以機構實際聘請人數及員工年資作分析，指以中薪點計算的撥款，足以讓大部分機構按照薪級表聘用員工。惟有其他組織隨即進行同類調查，反駁其說法，指其分析未有將員工轉職前的年資計算在內。

而顧問公司整合出的17類社福服務中，有11類服務實際的薪酬支出較社署推算少1至6個百分點，僅有3類服務薪酬支出較推算多1至3個百分點；另有3類實際薪酬支出與推算相若。另外，調查亦發現，以2019年整筆撥款津助制度的總撥款計算，160多間非政府機構理應共聘用約3.9萬人，惟至2019年6月，上述非政府機構實際總聘用人數約為3.85萬人。至於儲備水平，在2015/2016年度至2019/2020年度的5年間，儲備由34.9億港元增至49.7億港元，升幅達28%。

小組成員兼社會工作者總工會外務副會長張志偉指，業內不少同工相信，機構拓展服務、需聘用更多人手，以致沒有足夠資源，按薪級表聘用員工。惟根據上述數據，他坦言「機構再講無錢，似乎很難成立。」他續指，若社署相信機構有足夠資源按薪級表聘用員工，卻未有向機構提出要求或加強監管，署方必然是失職；並批評署方在建議中仍表明想保留薪酬彈性、僅建議機構設立認可員工年資的薪酬機制，變相是容許機構繼續以低於起薪點的薪酬聘用員工，狠批當局「所謂彈性是取自基層員工」。

張直言今次檢討「原地踏步、很難收貨」，署方提出的建議與2008年檢討相若，未有針對核心問題，難起改善作用，似乎想靠小修小補，如新增中央行政支出、將社會發展服務基金恒常化等「塞住機構把口」。他亦提到，目前以中薪點撥款基準，令機構缺乏安全感，未必敢按薪級表聘用員工，促當局設立「包底機制」，若機構因按薪級表支薪而出現財赤，可向署方申請補回相關差額。