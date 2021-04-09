東方日報A1：擴大回港易研納內地客　港府乞求通關

本港新冠肺炎疫情剛有回落之際，港府便急不及待「中門大開」乞求通關，不單止擬將讓滯留廣東省及澳門港人返港可免坐疫監的「回港易」計劃，擴展至內地其他城市，昨更首透露會推出「來港易」計劃，供內地人豁免檢疫來港。惟內地近日疫情反彈，過去一周不時錄得雙位數本地案例，多個大城市亦持續有輸入病例，港府此時卻倒行逆施，在本港新冠疫苗接種率低的情況下，放寬中港檢疫限制，恐令抗疫成果功虧一簣。專家憂計劃擴至全國後，潛伏期內的旅客若經航班入境，恐與高風險地區旅客交叉感染，隨時混雜變種病毒輸港，形成重大防疫漏洞。

本港近日疫情稍為回落，上月中起單日確診數字跌至20宗以下，更有多日錄得單位數確診，過去兩周則共錄得120宗確診，當中26宗是本地個案，屬第4波疫情以來最少；至於本地源頭不明個案，自上月15日起每日錄得不超過5宗。現時似乎是第4波疫情爆發近5個月以來最為沉寂的一刻。

港府早前公布因應疫情放緩，將擴展回港易計劃，豁免檢疫14日的安排不再限於廣東省及澳門陸路入境的港人，而是擴展至全國，但未有透露實施時間表。港府昨日再突然宣布，除將回港易擴展至廣東省以外地區，亦正籌備容許內地人取得配額後，可透過來港易入境，更聲稱「因為同一個地方也是低風險，沒甚麼理由會有不同對待」，詳情稍後公布。

現時本港只有約50萬名市民接種新冠疫苗，僅佔全港人口的7.5%，尚未能做到群體免疫。倘來港易落實，本港對內地實施的檢疫限制基本上形同虛設，只要內地人取得配額便可直接來港，毋須在港坐14日疫監，一旦有關旅客的病毒潛伏期多於14日，病毒隨時殺入社區。另一方面，翻查國家衞健委通報的內地確診數字，內地過去一周幾乎每日錄得雙位數確診，7日中有4日的本地病例亦達雙位數，患者集中在雲南；而上海、北京及天津等大城市亦持續錄得輸入病例。內地過去兩周合共錄得229宗確診，而本地病例佔77宗，較香港期內的26宗多出近兩倍，單是從確診宗數比較，其疫情明顯較香港嚴峻。

內地疫情死灰復燃，本港疫苗接種進度又不理想，港府堅持在錯誤時機通關恐令抗疫成果一鋪清袋，仍在停業的行業復市無期，本土經濟隨時成為港府決策下的陪葬品。呼吸系統專科醫生梁子超表示，回港易一旦擴展至廣東省以外城市，旅客必定是經機場抵港，若航班上有來自爆發變種病毒的高風險地區旅客，彼此有交叉感染風險。梁指，機場的病毒檢測亦非萬能，若旅客的病毒潛伏期較長便無法驗出確診，隨時令社區再度爆疫，形成大漏洞。

梁認為，假如政府一下子將回港易或來港易計劃擴展至全國，將令防控工作變得相當困難，尤其目前有本土爆發的雲南，更要慎重考慮。他又指一些邊境城市的輸入個案風險較高，不宜現階段開放。

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