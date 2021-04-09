你要知：回南天必學4招　趕走尷尬噏味

回南天天氣潮濕，很多時衣褲鞋襪會產生陣陣噏味。怕麻煩想用香水解決，隨時弄巧成拙變成刺鼻異味。為何會產生噏味、又如何能夠趕走難聞氣味？由香港理工大學紡織及製衣學系副教授葉曉雲為大家剖釋答案。

葉解釋有兩種菌是造成噏味的根源，包括因潮濕產生嘅「生乾菌」，及皮脂產生嘅「脂臭菌」，「當衣物上面有水分，會孳生大量生乾菌，所以在天氣潮濕的回南天，衣物經常因乾唔透而發出陣陣噏味。」

不想衣服又噏又霉？葉指出晾衫距離同洗衣糟清潔同樣重要！「晾衫時唔好掛到密密麻麻，空氣唔流通，啲衫乾唔透反而悶出霉臭味」。葉建議晾衫時衣物盡量保持10厘米間距，洗衣量大的家庭亦可使用抽濕機輔助。此外洗衣機的洗衫槽亦要定期清潔，因為衣物上的棉絮、灰塵、髒污會殘留在內，長期累積下來也會留下難聞的霉味。另一方面葉提醒，「洗衣粉未必可洗走晒汗入面嘅油脂。如較大汗人士或運動後，可趁汗漬未乾時，先用火酒噴一噴衣物上多汗位置，有助殺死造成濃烈氣味嘅細菌！」

若衣物及鞋子已有一陣噏臭味，有沒有「急救方法」？葉建議可將帶有噏味衣物放在塑膠袋或布袋內並留2個小口，用風筒的熱風模式吹向袋內，造成循環效果使衣物烘乾，從而減少霉味問題。另外可將有噏味的衣服及除臭劑放在密封的拉鏈袋中，封緊袋口以助幫衣物除臭，不過要待除臭劑發揮功效，因此需時亦較久。不過葉提醒，「唔想啲衫有噏味應預防勝於治療，急救一定未及預防效果顯著。」

至於鞋子同袋的去噏味的方法，葉表示與一般除臭方法大同小異，「可將果皮放進鞋子裏，放至隔天就能有效幫鞋子除臭，同時還能留下淡淡的水果清香。些外，咖啡渣及茶包亦是好用小物，將其放入疏通的防塵袋並放入鞋子或鞋櫃，亦有助吸收異味跟濕氣。」