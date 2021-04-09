路旁危樹殺機四伏　部門處理如一碌木

東網記者連日巡視全港多區，揭示不少路邊大樹傾斜甚至有被撞痕迹；灣仔路邊有傾斜大樹被鋼索穩定樹身，同一山坡更有多棵倒塌危樹；沙田近學校的大樹傾斜至與大型車輛擦身而過，附近亦有畸形大樹存在倒塌危機。有樹木專家現場視察後，發覺有大樹被白蟻入侵，亦有大樹被撞後長至畸形隨時「冧」，若不正視，風季來臨恐釀巨禍。

灣仔司徒拔道近一間小學外的斜坡，一棵高逾20米的台灣相思以45度傾斜向馬路，樹幹有被車撞過的痕迹，僅靠兩條鋼索拉扯着樹身，距離行車路面不足1米。記者日前與香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠到現場視察，趙直指鋼索完全沒有作用，若大樹塌下根本無法拉動樹幹。而另一棵傾斜達30度的台灣相思，被人以一條麻繩綁着另一棵樹，趙直言該樹危機四伏，樹根凸出，若遇颱風吹襲恐有倒塌危機。

沙田圍路通往威爾斯親王醫院的單車徑附近的檸檬桉，趙視察後表示，樹身疑被工程車輛的高身支架撞傷，導致樹木生長畸形，而撞傷部分以L型生長，令整棵樹的重心向下，前半段樹身彎曲，加上樹冠的葉已見枯萎，樹木健康欠佳。日前路過的黃小姐見狀亦大嚇一跳，直言十分擔心大樹塌下會壓傷途人，樹身也會跌出馬路引起交通意外。另外，銀城街一間中學附近，一棵毛葉桉傾斜成長，遠看似是伸出路面，對行車構成威脅。

過往發生不少巴士撞樹意外，2019年有九巴在粉嶺公路失控撞向路邊大樹，造成6死39人傷的嚴重意外。而上月中，一輛九巴在九龍灣臨豐街撞到伸延出馬路的樹椏，巴士上層嚴重損毀，幸無人受傷。議員柯創盛指樹木辦需有一個清晰指引並督導各部門嚴格維護及檢查樹木，不要等到有大樹塌下造成傷亡才亡羊補牢。

康文署發言人指，臨豐街榕樹結構及生長情況正常，已隨即派員到場檢查並為該樹進行適切的風險緩減措施，該樹沒有倒塌迹象；而沙田的有關毛葉桉結構及健康情況大致正常，過往沒有被車輛碰撞的記錄。