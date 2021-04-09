梁子超認同疫苗副作用嚇窒市民　憂變種病毒攻入社區

香港新冠肺炎疫情仍未平，近日不少輸入病例涉及菲律賓及印度的變種病毒，呼吸系統專科醫生梁子超今早(9日)在電台節目表示，由於香港現時新冠疫苗的接種率僅有7.5%，數字屬偏低，故不可以對變種病毒的輸入風險掉以輕心，建議政府須加強源頭控制；至於疫苗接種反應不理想，他認為與市民對疫苗產生副作用出現虛驚有關。

梁指出，香港推展疫苗接種計劃時，政府應向公眾發放正面訊息，惟每當出現疫苗接種不良事件，當局卻稱不排除與疫苗有關，令市民虛驚一場，認為政府應收集其他國家資料，以及分析香港個案，並由專家委員會給予公眾清晰訊息，包括香港的發病率是否低，以及疫苗會否引起冠心病或中風等。

他又表示，即使入境人士需要檢疫21天，但在機場、酒店及接送車輛仍可能接觸本地人，加上不排除部分患者的潛伏期超過21日，以及部分或染疫但無病徵，一旦有本地人被傳染，會迅速滲入社區，惟香港難以如內地般進行全面封鎖及排查，因此未必能有效控制疫情。

對於有外地監管機構指由英國研發的阿斯利康疫苗可能與血栓有關，梁認為，若香港現有的2款疫苗供應無受影響，便不需要訂購阿斯利康疫苗，形容既然有其他選擇，為何要冒險。他續指，未知港府與藥廠的合約，但香港本身疫苗訂購量多，認為即使不能逆轉，亦可轉售或贈送至其他疫苗供應緊張的國家及地方。

此外，政府正籌備將「回港易」擴至廣東以外，及以類似方法推出「來港易」，讓內地人來港，梁指出，內地個別省市仍因輸入個案而出現疫情局部爆發，包括近日雲南省，他建議港府推展相關計劃時，應優先集中於人口或商貿往來頻繁的大城市，例如北京及福建；同時亦要考慮在機場將不同地區人士分隔，否則一旦出現交叉感染，容易滲入社區，控制疫情上將更困難。

至於參與計劃人士是否需要接種疫苗，他認為疫苗接種只可作為輔助考慮，最重要是參考當地疫情風險，包括疫情不比香港差，變種病毒未有在當地傳播，才可決定放寬相關措施。