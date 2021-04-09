2023年完成荃灣線系統更換工程　港鐵：極具挑戰性

立法會鐵路事宜小組委員會今(9日)召開會議，討論港鐵提升鐵路信號系統發展及沙中線項目專家顧問團最終報告。港鐵於會上透露，要達到2023年完成荃灣線系統更換工程，極具挑戰性及複雜性，但強調會做好軟件安全及構建才推出服務，不能操之過急。

港鐵車務總監李家潤在會上表示，自兩年前荃灣線新信號系統測試事故後，一直督促承辦商落實各項改善措施，新軟件設計及開發團隊已完成建構新信號系統軟件的驗證工序，正進入下一階段工作。港鐵目標在2023年完成荃灣線系統更換工程，受疫情影響，要達到此目標極具挑戰性，但會盡量追回進度。而港鐵於事故後已經與承辦商達成協議，包括跟進賠償問題，強調會待做好軟件安全及構建才推出服務。

議員謝偉銓關注，港鐵原定用33億港元更換信號系統，現時會否超支。議員田北辰則指，據他了解，承辦商所構建的後備系統預計支出至少超過50億元，建議港鐵直接放棄該系統。李家潤指，港鐵會在內部資源方面確保做好工程，但並無透露具體造價。

此外，多名議員亦關注港鐵沙中線工程事故至今無人問責，議員鄭松泰斥道，台灣花蓮早前發生台鐵出軌事故，當地官員隨即下台，而沙中線事故發生3年，就算證據確鑿，也無人需要面對刑事調查及檢控；議員葉劉淑儀批評，當局明年成立鐵路署並不能解決問題，反而提供升職途徑，形容若成立該署必需「Over my dead body」。

運輸及房屋局長陳帆表示，事故的刑事調查，已轉交執法單位負責。港鐵行政總裁金澤培回應指，已經透過內部紀律機制處理，與工程相關的總監及總經理都已離職，港鐵已重整架構，加強監管及員工培訓。

田北辰則提出，早前有傳媒報道港鐵沙中線紅磡站擴建工程，購入38萬個螺絲帽，比原定數量超出一倍，支出也從1700萬大幅升至3300萬，要求當局解釋。專家顧問團亦揭發，紅磡站擴建部分的設計包含大量的額外結構強度，其中主鋼筋用多了一倍，多位議員質疑港鐵藉此乘機推高造價。

路政署長陳派明表示，政府是採取實報實銷的方式去支付工程費用，就額外物料，政府會再深入調查，假如發現屬實，會向港鐵追討。