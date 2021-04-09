港台節目主持意見偏頗遭撤換　議員批管治失效促殺台

年花十億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，被批評節目立場偏頗之餘，更多次被裁定違反廣播機構節目守則。擔任香港電台第三台英文節目《Morning Brew》的時事評論員近日被撤換，但他仍在其他節目擔任客席主持，有指他在《Morning Brew》沒有持平發表意見。港台發言人回覆指，事件屬港台日常節目或嘉賓調動的內部決定。有議員質疑港台明知該名評論員發表的觀點不持平，為何仍讓其參與其他節目的錄製，又稱港台最近頻頻撤換節目及嘉賓、浪費公帑，可見管治問題根深柢固，倘若短期內未見改善就應「執咗佢」。

港台第三台節目《Morning Brew》的時事評論員突然被撤換，港台回覆傳媒查詢指，該名時事評論員無法在節目中持平，認為在新節目可以更好利用他的才能與觀眾有更多互動。港台發言人亦回覆東網查詢，指事件屬港台日常節目或嘉賓調動的內部決定。

身兼立法會資訊科技及廣播事務委員會委員的議員葛珮帆稱，倘若港台認為該名時事評論員評論偏頗，就不應讓其繼續擔任其他節目的主持，質疑港台篩選主持人的準則不一。她又稱港台問題根深柢固，最近頻頻撤換節目及嘉賓屬浪費公帑，可見港台長期管治失效，雖然廣播處長李百全上任後開始改革港台，但恐怕只能「做得幾多得幾多」。

葛指在短期內解決港台問題固然是好，希望可盡快檢視招聘機制及投訴機制，達致撥亂反正。她又指出港台問題太多，倘若短期內未能解決、仍辜負市民期望，就應避免繼續浪費公帑，反而應考慮「執咗佢」。