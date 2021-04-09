藉詞招攬模特兒狎4女童　舞台導演判囚7年半

舞台劇導演及演員黃嘉威藉詞為韓國網站招攬模特兒，於2014年至2018年間在網上誘騙4名未成年少女到賓館拍攝性感內衣照及裸照，期間藉教擺性感姿勢向她們大肆非禮，又要求她們為他口交及手淫，有事主被要求全裸拍攝「男友視角」的出浴照，甚至與他性交。今年3月他在高院原訟庭承認與未成年人士非法性交、製作兒童色情物品等18項控罪，今天（9日）在高院被判監禁7年半。法官斥責他利用其專業，精心部署犯案，令事主本應快樂的青春期要在創傷中渡過。

現年40歲的被告黃嘉威，承認7項對16歲以下兒童作出猥褻行為、6項製作兒童色情物品、1項企圖製作兒童色情物品、3項非禮及1項與16歲以下兒童非法性交罪。辯方透露，他於2007年香港演藝學院畢業後，便從事舞台劇工作，曾在不同中學擔任戲劇導師。案中4名女受害人A、B、C及D於案發時介乎13至15歲，只有A願意接受創傷評估。心理專家指A遭被告恐嚇並成為其洩慾工具，承受嚴重心理折磨，整個青春期被毀。她亦因長期受到被告洗腦而對自己及外界有歪曲的觀感，生活在恐懼及羞愧之中。專家建議A繼續接受心理治療，以重建自信及對他人的信任。被告的心理及精神科報告就指，被告並無精神病，亦無孌童癖或其他性癖，但他讀書時曾因父親生意失敗破產而離家出走，令他嚴重缺乏安全感，加上之後工作不穩定，他為滿足性慾，便隨意跟在學習及工作上的朋友發生性關係，享受受呵護而毋須負責任的感覺。被告向專家透露，他在控制女童的過程中得到工作上得不到的滿足感，但他慣於在人前表現得一切美好，沒有求助揭露自己的問題。報告指被告重犯機會低，但建議他接受心理輔導管理壓力及控制性慾。

法官邱智立判刑時表示，被告身為成年人卻利用其專業及金錢，誘騙較他年紀相差近20歲的女童，他不安分於相識多年的女友，沉溺與他人隨意發生性關係。案情顯示他精心部署，利誘入世未深的受害人以達到其猥褻目的。其中A至今仍受事件影響，致使她本應快樂的青春期要在創傷中渡過。雖然被告無案底，求情作用亦不大。法官考慮到被告認罪可獲得的刑期扣減，最終判他入獄共7年6個月。

案情指，被告自稱攝影師，透過社交媒體招攬少女模特兒。A於2014年認識被告時只有13歲，某次A應邀到賓館，被告先要求她穿上性感內衣拍照，再要求她擺出性感姿勢及拍裸照，期間A替他口交及手淫。被告後來多次相約A見面，要A替他口交，更用震動器非禮A的下體。到A滿16歲，被告又要求A與他性交。後來A的男友發現A與被告的訊息對話後決定報警。警方追查下，再揭發其他事主亦遭被告利誘到賓館拍照及性侵。