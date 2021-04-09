保就業計劃收1105宗舉報　有608名僱主未遵守條款

新冠疫情持續不止，政府早前推出多輪防疫抗疫基金及措施，當中保就業計劃以補貼方式支援企業維持人手。政府回覆財政預算案書面問題，指兩期的保就業計劃中成功申請工資補貼的僱主數目分別為15萬1800名及15萬2100名，兩期分別批出約452億港元及450億港元補貼，而「保就業」計劃秘書處秘書處共收到1105宗舉報，被投訴最多的行業為零售業，佔約35%。此外，秘書處確認有608名僱主未有完全遵守計劃的守則及條款。

行政署回覆議員就財政預算案的質詢時表示，「保就業」計劃秘書處截至本年3月9日共收到1105宗舉報，當中1069宗已完成調查，涉及不適時發放工資、無理減少員工人數等。在已完成調查的個案中，秘書處至今確認有608名僱主未有完全遵守計劃的條款，將會要求相關僱主退還未有用於支付工資的補貼金額，及就未達「承諾受薪僱員人數」向政府繳付罰款。上述1105宗投訴中，被投訴最多的行業為零售業，佔約32%；其次分別金融及專業服務業、美容及健身服務業、旅遊業、餐飲服務業等。

另外，秘書處已將274宗涉及《僱傭條例》規定或與僱傭條件相關的勞資糾紛的投訴轉介勞工處跟進，及向海關、入境事務處、稅務局各轉介了數宗投訴個案。秘書處亦向強積金管理局轉介了23宗涉及僱主強積金供款相關的投訴個案。考慮到公共財政的負擔能力等因素，相對於推出新一輪「保就業」計劃，政府認為較穩妥的做法是推出具針對性的援助措施，以協助各行業重啟業務，稱適時檢視各項支援措施。

至於「防疫抗疫基金」至今獲立法會財務委員會批准的總承擔金額為1623億元，截至2021年326日，基金共計承擔金額超過1,600億元，已動發放超過1400億元的款項，惠及超過650萬人次及85萬個由企業及商戶等提交的申請。