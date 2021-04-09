4年前朗豪坊通天梯打倒褪18傷　承辦商奧的斯判罰96萬元

旺角朗豪坊於2017年3月25日發生通天梯突然停止運作，並朝反方向運行，導致18人受傷。《升降機及自動梯條例》紀律審裁委員會表示，已完成對奧的斯電梯(香港)有限公司22項違紀指控的聆訊，並裁定所有指控成立，須予以紀律處分，指控包括4項與旺角朗豪坊的自動梯保養欠妥而被法庭裁定違反《升降機及自動梯條例》有關的個案，以及18項涉及專業失當或疏忽的個案。委員會就4項違反上述條例的個案命令奧的斯須予以譴責，並支付罰款共96萬港元及聆訊程序費用約59萬港元。相關裁決及命令今日(9日)刊憲。

機電工程署表示歡迎有關裁決，並會繼續嚴格執行《條例》，確保升降機及自動梯服務的安全性和可靠性，以保障公眾安全。

事件發生在2017年3月25日，旺角朗豪坊1部正在上行的自動梯(肇事自動梯)突然停止並朝反方向運行，導致18人受傷。機電署就事故進行刑事調查，並發現奧的斯作為承辦保養肇事自動梯的註冊自動梯承辦商，未有確保該自動梯的定期保養妥善進行。機電署遂向奧的斯提出涉及違反《條例》的控罪，法庭於2018年3月9日裁定有關罪名成立。

鑑於奧的斯被法庭裁定罪成及考慮到有關事故導致多人受傷，機電署署長根據《條例》第109(1)條，轉呈有關違紀行為予委員會進行紀律聆訊。與此同時，機電署署長亦就奧的斯另外18項涉及專業失當或疏忽的違紀控罪，轉呈委員會一併考慮，當中11項涉及奧的斯未有就2015至2017年間進行的自動梯主要更改工程通知機電署署長，以及7項涉及奧的斯於2017年未有將自動梯保養工程的資料及詳情記入工作日誌內。