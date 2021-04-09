台鐵事故後官員即問責　議員轟沙中線造假醜聞竟冇港官下台

台灣花蓮早前發生台鐵太魯閣號出軌事故，造成嚴重死傷，地區交通部長隨即表示會在搶救工作告一段落後問責下台，反觀港鐵沙中線工程造假醜聞被揭3年，至今仍無高官問責下台。有議員引述台鐵事件，批評沙中線醜聞證據確鑿，卻無人要面對刑責，更無高官問責下台。運輸及房屋局長陳帆回應指已轉交執法單位處理，部分案件已進入司法程序。

立法會鐵路事宜小組今(9日)開會討論沙中線項目專家顧問團最終報告，多名議員亦關注港鐵沙中線工程事故至今無人問責。議員鄭松泰引述台鐵事件，稱台鐵出軌事故後，當地官員隨即宣布下台，反觀沙中線工程醜聞已被揭發3年，即使算證據確鑿，也無人需要面對刑事調查及檢控。

另一議員葉劉淑儀則亦批評，港鐵表現惡劣，政府應嚴厲問責，不可輕輕放過，又質疑該局監管不力，認為該局明年成立的鐵路署並不能解決問題，反而提供升職途徑，直言若成立該署必需「Over my dead body(跨過我的屍體)」。另有議員不滿港鐵獨大，要求政府引入競爭。

運輸及房屋局長陳帆表示，事故的刑事調查，已轉交執法單位負責，又稱對引入新營辦商持開放態度。港鐵行政總裁金澤培亦稱，已透過內部紀律機制處理，與工程相關的總監及總經理都已離職，港鐵已重整架構，加強監管及員工培訓。

另外，議員田北辰則關注早前有傳媒報道港鐵沙中線紅磡站擴建工程，購入38萬個螺絲帽，比原定數量超出一倍，支出也從1,700萬港元大幅升至3,300萬港元，要求當局解釋。專家顧問團亦揭發，紅磡站擴建部分的設計包含大量的額外結構強度，其中主鋼筋用多了一倍，多位議員質疑港鐵藉此乘機推高造價。

路政署長陳派明表示，政府是採取實報實銷的方式去支付工程費用，就額外物料，政府會再深入調查，假如發現屬實，會向港鐵追討。