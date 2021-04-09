撤郭家麒張可森保釋　官指2人可能續危害國安

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。總裁判官蘇惠德早前批准其中15人保釋候審，但律政司隨後就當中11人的保釋，向高等法院提出覆核。國安法案件指定法官杜麗冰在3月中開庭處理後，決定批准3名區議員彭卓棋、柯耀林及何啟明保釋，但就撤銷前立法會議員郭家麒及區議員張可森的保釋。法官今日（9日）頒判詞，解釋其決定的理據。

律政司在申請覆核上述5人的保釋時提到，郭家麒曾聯署信件要求美國國會通過《香港人權與民主法案》，又曾要求美國政府制裁容香港官員，加上他強烈的政治聯繫及長期參與社運，法庭不應信納他不會危害國家安全。郭的大律師就指，郭自2004年參政以來，一直有投票就民生議題支持政府的政策，上級法院不應輕易干預裁判官批准郭保釋的決定。

律政司指，張可森是「抗爭派立場聲明書」其中一名發起人，他促請初選候選人簽署聲明書，又曾在facebook發文，形容香港是中共手中的人質，要求全世界制裁中共「唔好留手」，他在初選中入圍後亦在選舉單張中提到他「將不惜一切代價，帶領香港重光」。張的大律師就回應表示，張的妻子正在懷孕，張亦已打算退任區議員重返校園，並已報讀中文大學的哲學博士課程，指他的重犯機會是零。不過法官在考慮控辯雙方陳詞及案中證供後，相信若批郭家麒及張可森保釋，他們有可能繼續危害國家安全，尤其張在提倡「攬炒」方面意志堅定，遂批准控方覆核，撤回二人的保釋。

至於彭卓棋、柯耀林及何啟明，杜官接納彭成立「青年創業聯盟」，鼓勵年輕人到大灣區抓緊發展機遇，加上他服務社區的往績，認為他的立場並不反對中國。柯則承諾不再參政並退出所有社福界的事務；而何未有主張「攬炒」，也沒要求外國制裁中港官員。杜官鑑於3人均沒有繼續危害國家安全的風險，遂批准他們保釋。