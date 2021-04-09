將軍澳中醫院2025年中啟用　議員憂配套不足走回頭路

港府於2017年施政報告中宣布，將出資於將軍澳興建首間中醫醫院。立法會衞生事務委員會今日(9日)召開會議商討該事項時，政府預計中醫醫院約4年內完工，預期可在2025年第2季起分階段投入服務。會上各議員大致同意設立中醫醫院，惟對院內的中藥檢測中心有保留並質疑其作用，更有議員坦言「睇唔到對業界有何幫助」，批評政府如未有清楚解釋便推行是走回頭路。

食物及衞生局副局長徐德義於會上表示，有關項目佔地約4.3萬平方米，估計擬建工程涉及約86.2億港元開支，當局亦會加設1項逾8,000萬港元的非經常開支，以在中醫醫院籌備開院期間聘用相關專業人員和服務；相連的政府中藥檢測中心的工程費用則約為20.05億港元。當局計劃在財務委員會批准撥款後開展2項工程，及預計約4年內完工，預期中醫醫院可在2025年第2季起分階段投入服務。

食物及衞生局總監(中醫醫院發展計劃辦事處)張偉麟指，政府會為項目提供財務支援，而承辦機構有多方面責任包括提供人員、財務承擔等；至於監察上，中醫院董事局會由私營醫療機構規管，醫管局則屬夥伴關係。

另外，多名議員問及中藥檢測中心的發展及定位，食物及衞生局中醫藥處處長陳尚敏稱，中藥檢測中心是希望透過科研及技術轉移，提升檢測標準，政府會檢視如何優化相關項目。惟議員陳恒鑌直言，看不到設施對業界有何幫忙，又指官員未能解答議員疑問，只希望議員們匆匆通過議案，「以前用咁多錢搞港標(香港中藥材標準)，但最後冇人用，今次又咁(建中藥檢測中心)，係行返轉頭」。

另一議員葛珮帆亦指，檢測中心的發展及未來作用仍有很大疑問，政府要求中藥符合香港標準，但又並非帶頭採用相關藥材，坦言令人覺得很疑惑。