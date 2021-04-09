政府擬收緊公司查冊安排　議員憂香港淪洗黑錢天堂

政府擬進一步收緊公眾查冊安排，將不再向公眾提供公司董事的通常住址，以及董事和秘書的完整身份識別號碼。議員憂慮措施變相鼓勵不法分子成立空殼公司洗黑錢，令香港成為「洗黑錢天堂」。政府強調公職人員可獲豁免，透過申請取得公司董事的受保護資料，而政府正是「搵命博」地捍衞國際金融中心的招牌。

立法會財經事務委員會今日(9日)召開會議，議員鄭松泰指措施將令香港市場規範倒退至60年代，又指套用建制派的思維，若然公司「身家清白怕咩人查」。他又指，不單是傳媒工作需進行查冊，就連核數、清盤等工作均受影響。但政府則基於政治原因，鼓勵國際級恐怖分子等開空殼公司洗黑錢，令香港成為「洗黑錢天堂」。

議員邵家輝則反駁，很多警員均是「身家清白」，但在反修例風波被「起底」滋擾，連同許多議員的個人資料亦於網上流傳。他批評鄭松泰「九唔搭八」，「講埋晒啲完全無關、荒謬嘅嘢」。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，希望議員不要以偏概全，強調方案並非倒退而是進步，可以更完善地保障私隱。許又指，政府正正是盡力捍衞香港作為國際金融中心的招牌，「係搵命博咁保住地位」。有議員質疑不提供完整身份證號碼的話，會影響尋找公司董事的準確性。局方表示經測試後，利用頭4位身份證號碼而搜尋到同名的公司董事，機率等於0.01%，強調存有準確性。

此外，勞工界議員陸頌雄指出公司查冊是處理勞資糾紛常用的工具，例如尋找倒閉公司的董事通常住址，擔心新安排會影響工友入稟追討欠薪的權利。陸建議政府應容許代表工友的註冊工會得到豁免，透過申請取得受保護的資料。局方回應指，將與勞工處展開討論，容許勞工處人員處理勞資糾紛時及時取得所需資料，再與勞工組織商討如何加快程序。

圖說﹕

政府擬收緊公眾查詢公司註冊資料，不再向公眾提供公司董事的通常住址及完整的身份證號碼。

鄭松泰質疑是鼓勵不法分子等來港開空殼公司洗黑錢，令香港成為「洗黑錢天堂」。(溫國佳攝)

邵家輝批評鄭松泰「九唔搭八」，應為個人私隱加強保障。(溫國佳攝)