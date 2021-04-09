上年度內會選主席風波　開會19次加尋求法律意見　開支近千萬

立法會2019-20年度內務委員會，因時任法律界議員郭榮鏗所主持的16次會議均未能選出主席，最終立法會主席梁君彥透過尋求外間法律意見解決僵局。立法會秘書處秘書長陳維安回應議員質詢時透露，內會為選舉該會期正副主席舉行了19次會議，歷時共29小時44分鐘，估計涉及約859萬港元開支。此外，立法會就內會選主席事宜尋求外間法律意見，涉及約87.9萬港元。換句話說，單計開會和法律意見開支，內會選主席風波已耗用開支接近950萬元。

立法會在過去3年合共尋求外間法律意見4次，合計約209萬港元。撇除上年度內會選主席風波，其餘3次均涉及2018-19立法年度。其中，有關立法會傳召香港特別行政區行政長官的權力的事宜，涉及約34.7萬港元；提供的若干指引以處理法案委員會主席選舉的行事方式及程序的議案的事宜，涉及約44萬港元；有關兩項根據《立法會行政管理委員會條例》(第443章)第17(2)條提出的擬議決議案的事宜，涉及約42.6萬。