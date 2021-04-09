今立法年度僅1議員行為不檢被逐　近5個財政年度共26名立會職員受傷

以往民主派經常在立法會「拉布」、搗亂，但自從4名泛民議員被取消資格（DQ），以及民主派總辭後，有關混亂場面並無再在議事堂上演。秘書處秘書長陳維安回應議員質詢時表示，截至2月28日，今個立法年席只有1名議員在大會上被點名裁定行為不檢點及被命令退席，而內務委員會、財務委員會及其他委員會更無出現有關情況。不過，主席指示須調動保安人員將有關議員驅離會議室時曾發生肢體衝突，在過去5個財政年度，合計有26名秘書處職員在議會內外執行維持秩序職務期間受傷。

陳維安又指，在2019-20年度共有27名議員在各個會議上被裁定行為不檢點，其中有49次在大會上發生，內會及財會則分別有52次和7次，亦有12次在其他委員會會議上發生，主要涉及屢次高聲叫囂、衝向主席台、使用具冒犯性、侮辱性言詞、投擲不明物體或液體，以及開啟造成滋擾的發聲裝置等。

時任議員許智峯、朱凱廸及陳志全在去年立法會審議《國歌條例草案》期間投擲臭水、臭草，弄污會議廳及會議室1的地氈、部分家具和電腦設備，並引致嚴重的氣味滋擾 。陳維安指，維修或更換被損壞的財物、清潔受污染範圍及消減上述事件造成的氣味滋擾的開支約為27萬港元，已從有關人士全數收回。

此外，秘書處於前年12月委聘的保安顧問，已於去年7月完成有關立法會綜合大樓實體保安的檢討，就加強建築物外圍及內部保安提出建議，包括安裝圍欄及入閘機等大部分建議已經落實或正在實施，相關工程項目的開支由各政府部門或行政管理委員會承擔，其中在2021-22年度，行政管理委員會已就該等項目預留1,940萬港元。

另一方面，立法會秘書處保安職位現時有107名職員，截至今年2月28日為止的11個月，上個財政年席保安人員薪酬的開支總額為4,295萬港元。至於2021-22年度的相關開支預算為4,815萬港元，若連同部門開支約337萬港元計算，今年度秘書處用於保安事務的開支預算總額約為5,152港元。