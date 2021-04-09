立會去年24議員離任　19人合共獲發逾千萬任滿酬金

立法會去年有多達24名議員離任，涉及22名民主派及2名建制派，當中包括被取消議員資格（DQ）的前公民黨楊岳橋、郭家麒、法律界郭榮鏗及會計界梁繼昌。立法會秘書處秘書長陳維安回應議員質詢時透露，該24名離任議員中，只有4人符合資格申領結束辦事處開支償還款額，秘書處已向該4名前議員發還73.9萬港元結束辦事處開支，以及涉及其34名職員的34.6萬港元遣散費。

立法會行政管理委員會早前要求被DQ的4名泛民歸還他們就去年7月30日至11月11日期間，獲支付的相關酬金及工作開支。秘書處表示，行管會對該4人提出的申索已達致和解，而他們已根據協議償還相關款項；一間律師行獲委聘處理上述事宜，截至上月12日有關事宜招致的總開支逾2.7萬港元。

此外，行管會去年9月決定，在2016年10月1日至去年9月30日的4年屆滿後向所有議員發放此期間的任滿酬金。立法會去年向不延任的3人、參與泛民總辭的15人，以及因出任勞工及福利局副局長而辭職的何啟明，支付的任滿酬金合共約為1,332.3萬港元。