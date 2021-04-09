林鄭減薪一年屆滿即追回差額　月薪加8%至42.33萬

本港在疫情衝擊下，各行各業皆面對結業、裁員、凍薪及減薪等窘境，儘管政府凜於輿論壓力，去年宣布特首林鄭月娥減薪10%至月薪約39.06萬港元，並為期12個月。然而1年限期已過，今日(9日)行政長官辦公室回覆立法會議員於特別財會的書面質詢中透露，特首林鄭月娥竟逆市「加薪」，上調薪俸約8%至約42.33萬港元，有關升幅更高於今年預計的1.6%整體通脹率，以及去年公務員薪酬趨勢調查的1.68%高級公務員加薪建議。

行政長官辦公室在回應書面質詢中表示，2021至22年度特首的薪金及非實報實銷酬酢津貼的預算開支分別為約508萬港元及約98.24萬港元。即特首在新一個財政年度的平均月薪約為42.33萬港元，較上年度減薪後的人工增加約3.27萬港元，加幅約8%。

翻查資料，特首於2020至2021年度的薪酬預算原本每月約43.4萬港元，及後被轟逆市加薪，未能與市民共度時艱，促請其減薪以示誠意。她最終在輿論壓力下宣布減薪10%至每月薪金約39.06萬港元，有關減薪幅度亦同時涵蓋其他司局長及特首辦主任。

此外，雖然特首加薪機制未必受公務員薪酬趨勢調查影響，但去年特首會同行政會議亦以「與市民共度時艱」為由，不接納去年的公務員加薪建議，宣布全體公務員凍薪1年。至今事隔近1年，本港經濟仍然低迷，該薪酬趨勢調查於今年仍未發布，惟參考去年的趨勢調查結果建議的高級公務員加薪淨指標為1.68%相比，特首今年的逆市加薪比率仍遠高於此。