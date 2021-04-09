Neway員工本月起停薪留職　涉約500名員工

政府自去年底開始勒令多個行業，如酒吧、卡拉OK等業界停業，據報有Neway卡拉OK員工表示，本月7日為出糧日，但公司並沒有出糧至員工戶口。據悉，該公司發言人承認，本月起所有員工停薪留職，公司將不會發薪，事件影響近500名員工。

Neway卡拉OK於全港有14間分店，有員工表示，自去年12月停業關閉至今，樓面員工一直都是出半個月薪金，以自動轉帳形式過戶，惟本月卻「無出糧」，一經查問，由經理轉述得到的回覆是老闆「唔出糧」，但事前未有接過任何通知、通告及解釋。

Neway發言人回覆傳媒時承認，前線及後勤員工由本月起，將開始停薪留職，估計約500名員工受影響。他解釋，今年起至今仍未復業，但每月支出要1,000萬港元至2,000萬港元，非常難捱，迫不得已作出有關安排。

發言人續指，由於公司現時仍在停業階段，亦無員工上班，故此未有逐一通知員工，即使公司網頁顯示暫停營業至本月14日，但是否如期復業至今仍是未知數，若能復業便會再與員工跟進。他又指，該批受影響員工在停業其間一直獲支半薪，公司暫時未有大規模裁員安排。

根據《僱傭條例》，停薪留職必須雙方同意，如僱主單方面實行，即僱員在任何連續4個星期內，不獲分配工作，且不獲支付工資的日數超過正常工作日數總和的一半，便可視為停薪留職。當中，年資滿兩年員工若遭僱主單方面停薪留職，僱主便要支付遣散費，否則可被視作違反《僱傭條例》，可能會被檢控。