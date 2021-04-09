屯門愛暉樓三樓層09室爆疫　或現垂直傳播　袁國勇將到場視察

屯門友愛邨愛暉樓3座繼日前有2宗確診個案後，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(9日)再公布，有約10宗的初步確診，當中2患者居住在愛暉樓，單位分別於之前70歲女患者「09」室的向下1及2層，即連續3層的「09」單位均有確診者，當局擔心出現垂直傳播。政府專家顧問袁國勇、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮傍晚將到場視察。消息又指，當局或會疏散約150名住客。

愛暉樓早前已出現2宗確診，其中源頭不明個案的70歲女患者為退休人士，住友愛邨愛暉樓3座，由於視力不佳，甚少出門。沒有病徵的她本月6日因其他健康原因入住屯門醫院，透過入院篩查確診。女患者自住，家人每周均會到訪，每逢周末則有朋友上門替她煮飯及做家務。

另外，愛暉樓3座一名71歲老婦同樣染疫，患者4月3日病發，4月5日到社區檢測中心提交樣本後確診。患者平常會與數位朋友於屯門政府合署對開空地晨運，及與家人到附近餐廳用餐。