軟件顧問涉撞警長　官指可能屬意外判無罪

去年5月27日中環一帶有反國安法示威活動，有軟件程式顧問被指用膊頭撞向在監察現場的警長之胸口，被控一項襲警罪。案件今（9日）在東區法院續審。暫委裁判官陳國維在被告自辯及控辯雙方結案陳詞後，裁定不能排除被告只是如他自辯所講，事發時只是側身避人，可能在期間意外碰到警長，因此裁定被告罪名不成立。

28歲被告馬健璋，被控於2020年5月27日，在香港中環德輔道中19號環球商場一店舖外，襲擊正在執行職責的警長莫兆威。被告自辯時稱，當日午飯後步行返公司，在環球大廈行人天橋上見到一名女士突然轉出，為了閃避該女子便「自然側身避一避」，之後就被警長「半拉半抱住」截停。他解釋自己當時只是想避開該位女士，沒有與任何人有身體接觸。控方質疑被告可以選擇「企埋一邊等一等」或改行其他路線，不一定要轉身穿過女士和警長，認為被告想借勢撞警長。被告否認控方說法，指「個女人攝出嚟係好短時間，反應唔切」，並指「啱先你（播片）停機都要較到微秒啦」，控方則回應「都有一秒」。

裁判官裁決時表示，警長作供時曾多次改答案，他不能完全依賴警長的證供。例如當警長被問到，從見到被告走上樓梯到撞到胸口、這5至6米距離大約歷時多久，警長起初回答2分鐘，及後改口稱1分鐘左右，最終表示歷時大約30多秒。相反被告被盤問下沒有動搖，誠實可靠。裁判官又認為即使二人有身體接觸，亦不能排除是意外觸碰，故判被告罪名不成立。