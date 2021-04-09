智利研究揭單劑科興僅3%效用　藥劑師指或與當地變種病毒株有關

由內地研發的科興疫苗保護效能一直引起社會關注，據外國媒體報道，智利大學一項最新研究發現，接種一劑科興疫苗的保護率僅得3%，接種第二劑兩周後的保護率為56.5%。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，研究結果或與當地受變種病毒株肆虐有關，而科興疫苗未必能提供足夠保護力，又直言保護率僅得3%是十分低，「差唔多無打咁」。

科興疫苗需相隔28日再接種第二劑，惟本港第二針「甩底率」持續高企，根據智利大學（University of Chile）研究發現，當地僅接受單劑科興疫苗，在接種第一劑與第二劑間的28天保護力僅3%，意味科興疫苗第一劑所提供的保護力極低。

研究亦比較接種第二劑疫苗前後兩周數據，稱接種完第二劑兩周後保護率可達到56.5％；但在未接種第二劑前兩周的保護力僅為27.7%。

崔俊明直言，保護率只得3%如同無打針一樣，極易受到感染；被問到為何科興疫苗的第一針明顯較由德國研發的BioNTech疫苗低，崔指因兩者所採用的技術平台不同，科興疫苗採用滅活技術，僅刺激體內對新冠病毒的中和抗體，至於BioNTech疫苗則會刺激體內的T細胞及的中和抗體，而T細胞會製造記憶去產生中和抗過，令其抗體水平會較高。