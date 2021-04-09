SKECHERS運動鞋店前僱員　涉嫌串謀製作公司經營者被控

廉政公署昨日(8日)落案起訴一名鞋履零售商前僱員及一名製作公司經營者，控告他們涉嫌就該鞋履零售商的裝修布置工程串謀詐騙，兩名被告已獲准保釋，將於下星期一(12日)在觀塘裁判法院答辯。

黃偉成(47歲)，為斯凱奇(香港)有限公司(SKECHERS)前工程及櫥窗助理經理；及陳聰煒(46歲)，展易制作公司及多創意廣告用品公司的經營者，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。黃另被控一項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。

黃偉成於案發時負責處理報價，以揀選承辦商為斯凱奇門店進行裝修布置工程。其中一項控罪指黃偉成及陳聰煒涉嫌於2017年11月30日至12月21日期間，一同串謀詐騙斯凱奇，不誠實地偽稱展易和多創意就斯凱奇一項裝修布置工程所提供的報價，存在真正競爭、透過競爭過程取得，以及由該兩間公司各自獨立製備，從而詐騙斯凱奇把該工程判授予展易。

另一項控罪則指黃偉成涉嫌於或約於2017年12月20日製造虛假文書，即一封看來是由陳聰煒發送的電郵，並意圖籍使用它而誘使斯凱奇副總裁接受其為真文書。廉署調查顯示，展易及多創意同由陳聰煒負責營運。該兩間公司涉嫌就上述裝修布置工程，各向斯凱奇提供約30萬港元的報價，而黃偉成涉嫌建議由報價稍低於多創意的展易負責該項工程。

廉署亦就上述調查分案起訴陳裕恒(37歲)，影音產品零售商助理店長。陳裕恒被控欺詐、偽造、使用虛假文書，以及串謀偽造文件，當中涉及斯凱奇兩間分店的翻新工程。他亦獲廉署准予保釋，將於下星期一在觀塘裁判法院答辯。