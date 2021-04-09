調查顯示冀出遊者眾　旅業代表斥政府無所作為

雖然本港旅遊業因疫情而陷於冰封狀態，但有調查顯示，高達96%受訪者有意外出旅遊，亦有89%受訪者認為政府應容許更多本地遊選擇。香港旅行社解困大聯盟今日(9日)表示市民已累積很強的旅遊意欲，認為在防疫措施的配合下，恢復旅遊業營運屬當務之急。而鄰近的新加坡及台灣郵輪業務已相繼恢復，至今並無確診案例，批評港府繼續無所作為的話，將威脅香港作為「郵輪母港」的地位。

大聯盟所作的調查是於3月26至31日，受訪約2300人當中發現高達96%受訪者表示有意外出旅遊，當中75%表示「非常想」。另有89%受訪者同意政府應該容許更多本地遊的選擇。聯盟召集人姚柏良形容現時業界猶如一潭死水，是疫情下最艱難的行業。又指市民自發組織出遊活動，本港很多地方都人頭湧湧，沒有妥善遵守防疫要求，公共交通工具上「迫到沙甸魚一樣」。姚認為本地遊是低風險活動，政府為何不放寬限制，實在令業界摸不着頭腦。對於政府要求本地遊參加者必需已接種兩劑疫苗，又或持有72小時內的陰性檢測報告。旅遊界議員姚思榮認為其他場所的訪客均沒有此要求，對旅遊業界而言是強人所難，進一步扼殺業界恢復營運的可能。

此外，調查又發現有83%受訪者期望香港的郵輪復航，更指若然郵輪遵從防疫措施，有89%受訪者表示會考慮參加郵輪遊。星夢旅遊是亞洲第一間於疫後重啟營運的郵輪公司，已於台灣及新加坡復航，接載逾15萬名旅客中並無確診個案。集團市場部高級副總裁李鳯霞表示，船上的客房及公共空間均設置100%的鮮風系統，每小時換氣6至15次，空氣並不會回流或交叉。同時設有醫療中心，提供52間負壓病房。若然發現確診個案，郵輪將停泊碼頭，讓患者及隨行人員下船接受治療，然後郵輪可繼續行程。她表示願意配合港府的防疫措施，期望可以將成功經驗帶到香港，令整個旅遊業受惠。