鐵線圍欄淪擺設　護猴高身膠檔板贏盡口碑　漁護署拒用惹民憤

漁農自然護理署早前於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝棘線圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷，事件經東網連日報道後引起全城關注，紛紛炮轟署方虐待動物。雖然漁護署於上月25日「跪低」，將棘線圍網換成普通鐵線，但鐵線不足一周即斷裂，明顯難達保安用途。東網用心良苦，拋出既護猴又保安的膠擋板方案，記者今（9日）再到場視察，發現大批猴子在圍欄外的停車場閒坐玩耍，所謂的鐵線圍欄淪為擺設。

東網建議漁護署改設透明膠製、每幅高2.5米至3米的垂直擋板作圍牆，並在擋板底部預留5厘米作去水位，保護猴子生活的自然空間。這款垂直擋板表面平滑，每幅有一定高度，猴子難以攀爬；擋板間有接駁口，更換容易，既透視到內外情況，又能做到保安用途，亦不會傷及猴子；而且有關物料可循環再用，更收環保之效。

漁護署早前將帶刺圍欄拆去棘線，改裝普通鐵線，但早前曾被揭有工人曾把棘線隨意棄置在現場，遭市民炮轟「冇腦」，憂猴子跳下去時會被割傷。記者今日到場發現不少猴子在鐵線及停車場地上休息，可見鐵線根本不能防止猴子進入停車場範圍；活潑可愛的猴子在普通鐵線上攀爬、坐在鐵線之上進食及休息，甚至將鐵線當玩具拉扯玩耍。

金猴今日亦再次現身，據獸醫早前指，本港猴子主要分成2個品種，分別是獼猴及長尾獼猴，而該隻金猴則是兩者的混種。他指，每200隻獼猴便會出現1隻毛色較淺的金猴，估計本港僅得約30隻金猴。

多方讚譽的護猴良方就在眼前，漁護署卻不為所動，連日來不斷有市民推舉東網的膠板圍欄建議，呼籲盡快安裝較高膠擋板，有助減低猴子受傷機會之餘，同時符合保安及環保要求，當局如此執迷不悟，最終只會是人猴受苦。