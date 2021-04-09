採購劣質口罩　327萬個已分發各部門　社署獲發最多

物流署約4,500萬個口罩有質素問題，其中約327萬個已分發予各個政府部門。

港府去年向全球採購合共11.2億個口罩，財經事務及庫務局今年2月披露，截至去年12月底，政府物流服務署發現約8,370萬個疑有問題口罩，當中過半有質素問題，為數約4,500萬個，其中約327萬個已分發予各個政府部門，但局方當時並無交代獲派發疑有質素問題口罩的政府部門。

東網向物流署查詢，署方回覆指，獲發問題口罩的政府部門共有11個，社會福利署佔最多，共獲分發約274萬個；第二多則為警務處，獲分發32.6萬個；海關、在職家庭及學生資助事務處、民政事務署等部門亦獲發疑有質素問題口罩。

該署續指，去年3月及4月透過直接採購分兩批購入由長東醫療器械集團有限公司生產的口罩，兩份合約共涉500萬個口罩，涉及1,800萬港元。經化驗所測試後，發現口罩樣本未能達到供應商聲稱標準內的所有要求，但由於只是抽樣檢驗，署方未能確認上述口罩全數質素有問題。

該署稱，當得知有關口罩的檢測結果，已立即通知相關部門停止使用有關口罩及將剩餘的數量交還署方跟進，獲發長東醫療口罩的部門分別為社署，於去年4月獲分發的999,990個口罩；以及警務處則於2020年5月獲分發的326,200個口罩。

東網亦正就事件向社署查詢。