強姦雞姦胞妹　巴裔青年還押2年後判教導所

現年16歲的巴基斯坦裔少女童表示在13至15歲期間，多次在家遭大2歲的兄長性侵犯。她曾打算跳樓自殺不果，事件其後被學校及社工揭發並報警。她的兄長在高院原訟庭經審訊後，被裁定強姦、非法肛交及非禮3罪罪成，今天（9日）被判入教導所。法官表示，判刑是念及被告在判決前已被還押2年，及考慮到被告的更生及對其將來的發展，認為適合接受長期的監管，故判入教導所比判監更合適。

辯方今天求情時呈上被告老師的求情信，指被告品格良好，曾擔任班長且服從老師的指令。律師又指明白事主受事件影響，但認為有心理專家及精神科醫生輔導下，她可獲適當照料。律師又力陳有案例指即使干犯如此嚴重罪行，仍可判處教導所讓被告得以更生。而被告亦希望可以完成學業並考取中學文憑試，故請求法官判處教導所。

法官判刑時，就指本案案情嚴重，判刑時除要考慮被告面對的控罪外，亦要考慮未被控告的指控作背景，顯示事主長期被性侵，在8歲時已遭被告觸碰下體。法官又指事主的報告顯示她有創傷後遺症，且經常做噩夢，想起被性侵之事令她常感寂寞及傷心。不過法官接納事主亦指控被其他親屬性侵，她的創傷可能並不單單由被告造成。法官表示如被告是成年人，就會判處長期監禁，但考慮到被告年輕及需照顧其更生，故最終判處被告進入教導所。