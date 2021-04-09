疫下掀行山潮　去年共有833宗檢控涉及郊野公園

疫情下行山的市民日益增多，但同時卻衍生出對郊區的破壞和污染情況。環境局今日（9日）回覆立法會特別財委會議員提問表示，去年漁農自然護理署在全港郊野公園及特別地區共進行13,362次巡邏，提出833宗檢控及發出123個書面警告，主要涉及未經准許管有或駕駛單車或車輛（575宗）、亂拋垃圾（77宗）、損毀植物（38宗）、在指定地點以外生火或露營等（143宗）。

今年財政預算案公布，政府會預留5億元在部分郊野公園進行優化設施工程，漁護署表示，現階段仍然在物色合適的選址作不同的優化設施，初步構思的項目包括在西貢東郊野公園的花山，設置可遠眺破邊洲美景的新觀景台、在西貢西郊野公園增設升級露營地點、改建香港仔郊野公園的燒烤及野餐地點以增設適合不同年齡及傷健人士的康樂設施，以及改善一些使用需求較高的洗手間設施等。

上述計劃會於2021年開展，完成首階段的選址、設計及詳細評估後，新設施預計可於未來2至3年開始陸續推出讓市民享用。至於較大型的項目例如樹頂歷奇及可供觀賞戰時遺迹的開放式博物館等，具體的選址及項目內容，則有待進行可行性研究及諮詢 有關持份者後才能確定。