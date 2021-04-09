仍維持住宅雙倍印花稅　財庫局指「撤辣」需考慮多方因素

政府在去年底發表的《施政報告》中，將非住宅物業的從價印花稅稅率，由雙倍印花稅稅率恢復為第2標準稅率，惟住宅物業仍然實施雙倍從價印花稅等「樓市辣招」。財經事務及庫務局局長許正宇回應地產及建造界議員石禮謙質詢時，解釋撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，可便利業主出售物業套現，以應付因經濟下行而出現的財政問題或現金需求。對於住宅物業「撤辣」問題，許僅重申會考慮多方因素，適時採取合適措施回應市場變化。

財庫局表示，政府因應2012年物業市場出現過熱迹象，在2013年2月推出雙倍從價印花稅，以遏抑對住宅及非住宅物業的需求；但受到經濟下行及疫情不明朗等因素影響，非住宅物業的售價及需求在過去一段時間已顯著回落，故非住宅物業市場過熱的問題不復存在。當局強調，撤銷雙倍從價印花稅可利便企業出售非住宅物業套現，應付因經濟下行而出現的財政問題或現金需求，緩減疫情對本港經濟及商業活動的衝擊。

財庫局續指，在考慮需否調整住宅物業需求管理措施時，政府會考慮多方面的因素，並參考住宅物業價格、市民置業負擔比率、住宅物業成交量和供應量、本地和環球經濟變化等一系列指標。政府會一如既往，繼續留意住宅物業市場情況和參考相關指標，適時採取合適的措施回應市場變化。

財庫局又透露，自非住宅物業在去年11月26日起「撤辣」後，截至今年2月，簽訂並已加蓋印花的非住宅物業文書宗數達5,149宗，相關物業售價總額涉及258.2億港元。