海關去年檢值5.3億私煙　較前年大增近2.6倍

海關去年全年檢獲1.93億支涉及本地非法活動的私煙，較前年大輻增加近2.6倍。據今(9日)的立法會文件，海關在去年檢獲涉及本地非法活動、出口或轉口的未完稅香煙總數達2.05億支，當中涉及本地非法活動的私煙數量達1.93億支，價值總額達5.3億港元，與前年相比上升了約2.6倍。

據文件所示，海關於去年查獲涉及本地未完稅香煙(包括加熱非燃燒煙草製品)的案件只有3,112宗，較前年的17,351宗大輻下跌逾8成，但去年平均每宗案件卻涉約6.2萬支私煙，較前年平均每宗約3,100枝大增。另外，海關查獲涉及加熱非燃燒煙草製品的案件亦有上升趨勢，由前年的638宗增至去年的687宗，升輻約為7.7%，而檢獲的數量亦增加了30萬支至630萬。

海關表示，去年香港海關檢獲的本地未完稅香煙數量上升，主因是打擊源頭的執法策略持續奏效，又提到由於疫情，走私香煙的模式改變，由以往經陸路邊境以「螞蟻搬家」的方式改為從海路大量偷運入境。此外，海關亦加強了國際合作及情報交流，並配合大力掃蕩市內的私煙貯存倉庫，成功阻截私煙流入本地市場。

年內，海關共破獲17宗大型走私入口香煙案件，及14宗大型貯存及分銷私煙案件（涉及50萬支以上），檢獲私煙分別約8,300萬支及9,760萬支。而在過去3個財政年度，海關每年調派61名人員專責打擊私煙活動。