慢駛堵紅隧反國歌法　工程師拒做社服被判監

2男子去年因反對《國歌法》二讀辯論，響應網上號召，涉嫌慢駛堵塞紅隧由九龍往香港的行車線，各被控一項公眾妨擾罪，而兩人各自駕駛的私家車經檢驗後亦被發現有個別問題，每人各被控違反2項道路交通規例。其中一名被告早前認罪，今天（9日）在東區法院接受判刑。他表示因工作要值夜班，故不願意履行社會服務令。結果裁判官最終決定判他即時入獄3星期及罰款5000港元。

今日獲判刑的是案中次被告郭偉俊（26歲，助理工程師），他承認一項公眾妨擾罪，控罪指他在2020年5月27日，在香港海底隧道內（九龍往香港方向），以不合理速度慢駛其私家車，對上述隧道其他使用者造成阻礙。另外他被控違反兩項道路交通規例，包括車輛的水箱護罩安裝不穩固，以及強制性前燈故障。同案另一名不認罪的被告，則會在5月27日受審。

辯方律師求情指，被告是家中長子，有相當重的家庭負擔。被告現職助理工程師，每月有1.8萬港元底薪及約5000港元加班費。主任裁判官羅德泉原本打算判被告社會服務令，惟被告表示擔心做社會服務會影響收入甚至被解僱，因此不願履行社會服務令。他解釋為維持家計，平時周末也要加班工作，而平日的恒常工作則大多是夜班，負責檢查大廈的電力，擔心如日間去做社會服務，會影響晚上工作的表現，甚至造成安全問題。但強調自己願意承擔法律後果。

裁判官判刑時指，本案明顯是有組織事件，被告雖然不是主腦但有份參與，令本來擠塞的道路狀況更加糟糕，擾亂公眾秩序，影響上班市民。雖然作案過程只有1至2分鐘，但後面車輛受到的阻礙絕對不只這個時間。而感化官已經清楚解釋社會服務令根本不會影響工作，不過被告不願履行，法庭亦不能強加在被告身上，惟有考慮其他判刑，故判被告即時入獄及罰款。