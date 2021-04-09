60至64歲人口較2010年多近6成　失業情況惡化

隨着本港人口高齡化，60歲以上人口持續增長。根據政府最新數字，本港60歲至64歲人口於2020年上升至58.4萬，較10年前、即2010年的37.19萬人增加57%。而這個年齡組別的勞動人口亦較2010年增加逾1倍至27.52萬人，佔總勞動人口7.7%，當中逾8成人都是從事全職工作。近年本港先有社會事件、再逢新冠肺炎疫情，經濟持續下滑，大為影響這班人士的就業情況。

根據政府資料，在2020年，60至64歲勞動人口的失業率達6%、失業人數為1.68萬人，較2010年的失業率僅為3.3%、失業人數為4100人，升幅近1倍。而當局最新的數字、即2020年12月至2021年2月的臨時數字，其失業率更高達6.9%、失業人數為1.97萬人。而就業不足的情況亦有惡化，2010年的就業不足率僅為2.7%，至2020年已升至4.1%。

另外，60至64歲就業人士有中學學歷的比例於2020年上升至55.5%，而有專上教育學歷的比例亦上升至15.6%，較10年前分別增加9.5%及2.9%。雖然從事較低技術職業的人仍逾7成，但當中非技術工人的比例由2010年的35.6%下跌至2020年的31.8%；而其他收入水平較高的職業，如文書支援人員、服務工作及銷售人員等的比例往上升，相信與教育程度改善有關。