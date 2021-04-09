勞顧會換屆後首次開會　勞資雙方指取消強積金對沖目標不變

勞工顧問委員會換屆後，今日(9日)首次開會，談及取消強積金對沖，勞資雙方表明目標不變。勞工處在會上匯報相關進度，有勞方委員批評當局一再延後立法，打工仔無不失望；另有委員引述已有消息指，有關方案將於明年初交立法會審議。

據悉，勞工處在會上向委員匯報取消強積金對沖最新進度，提到取消強積金對沖方案需修訂8條現有法例，包括僱傭條例、強積金公積金計劃條例等。同時，政府須就僱主設立專項儲蓄戶口，訂立1條新法例。有指因為相關立法較難處理，預計今年底會完成立法草擬。

勞顧會勞方委員譚金蓮指，目前每年約40億港元強積金供款被對沖，而在新冠肺炎疫情下強積金對沖個案更有所上升。她批評，政府一再延遲立法，難免令打工仔失望。另一位勞方委員鄧家彪則指，勞顧會共識不變，各方委員均關注如何實施取消強積金對沖，著打工仔放心，並引述已有消息指，有關方案將於明年初交立法會審議。

資方委員施榮懷表示，取消強積金對沖的共識不會因經濟環境而改變。但他提到，估計積金易平台2025年做好，專項戶口才能實施，相信現時取消強積金對沖進度是按時間表在進行。另一位資方委員郭振華提到，政府就取消強積金對沖，提供的補貼期達25年，相信勞資雙方均有足夠時間適應。