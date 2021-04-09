港府倡規管8種危險藥物　料今年內修例

保安局今（9日）於立法會保安事務委員會提出修訂《危險藥物條例》，計劃將8種危險藥物納入《危險藥物條例》附表1管制，預計於2020-21年度立法會會期內，向立法會提交有關修訂命令，進行先訂立後審議的程序。該8種危險藥物包括3款合成大麻素，其餘5款為巴豆酰芬太尼、依替唑侖、氟阿普唑侖、帽柱木鹼及7-羥基帽柱木鹼。局方指，帽柱木鹼及7-羥基帽柱木鹼是一種名為「美麗帽柱木(又名卡痛)」的植物主要化合物；於2016年至2017年間，美國有91宗進食卡痛後死亡的報告；而2018年亦有44宗已呈報死亡個案與進食卡痛有關。

保安局指，本港去年有3批卡痛，合共1.5萬公斤的進口貿易報關紀錄，服用卡痛有可能引起惡心、便秘、尿頻、食欲不振、癲癇及幻覺等徵狀，更有人報稱出現精神病徵狀。局方又指，帽柱木鹼及7-羥基帽柱木鹼並無已知的醫療或治療用途，而本港亦無含有該兩種物質或卡痛的註冊藥劑製品。

除了卡痛引起死亡個案外，局方指，「依替唑侖」在蘇格蘭曾造成一年逾540宗死亡個案，服用這種物質亦可起鎮靜之效，以及令人昏昏欲睡、動作不協調、說話不清和失去知覺。而本港於2016至去年記錄，曾進口65批及出口17批「依替唑侖藥片藥物製劑」。至於同樣建議納入《危險藥物條例》三款合成大麻素，包括有「4F-MDMB-BINACA 」、「 5F-AMB-PINACA」、「5F-MDMBPICA」。

另外，局方又建議將一種前體化學品，即 α-苯乙酰乙酸甲酯，納入《化學品管制條例》附表2的管制。由於此物質非常適合用作非法製造安非他明，以及甲基安非他明，故局方建議須立法管制。