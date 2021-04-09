警方擬成立財富情報及調查科　聚焦打擊洗黑錢罪案

警方為有效打擊近年日益增加「洗黑錢」罪案，保安局今（9日）遂向立法會建議為警隊設立一個新部門為「財富情報及調查科」，並就該科開設一個總警司編外職位領導該科，職位為期5年。有關人手會將現時警方的財富調查組、聯合財富情報組和總部（財富調查） 從毒品調查科分拆並整合，預料包括有224名警員及文職人員。

警方目前就調查「洗黑錢」的案件，均交由毒品調查科負責；而毒品調查科轄下分別有3組

，分別為財富調查組、聯合財富情報組和總部（財富調查）。財富調查組負責調查洗錢及充公相關財產；聯合財富情報組專責接收及處理可疑交易報告及拓展情報；而總部（財富調查）為協助財經事務及庫務局進行洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估。

保安局認為，隨着金融罪案增加和複雜化，加上涉及跨境犯案的情況亦不斷提升，故警方需成立專責部門處理，遂建議將整合以上3組成為財富情報及調查科。財富情報及調查科將有224個非首長級職位，包括216個紀律人員職位和8個文職人員職位，當中158個紀律人員和7個文職人員職位是由現有財富調查組等單位永久調配；另新增59個紀律人員和1個文職人員職位，則會處理涉及境外犯罪得益的複雜洗錢案件等。