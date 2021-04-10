東方日報A1：政府清零未掂　屯門疫廈再現

再有疫廈出現垂直傳播需要緊急撤離！屯門友愛邨愛暉樓早前出現兩宗確診，昨日再多兩宗初步確診個案，與早前其中一個案同屬「09」坐向，即連續3層的「09」單位均有染疫患者。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨到場視察後，估計涉事21、22及23樓三個樓層出現喉管垂直傳播，全幢「09」單位需撤離，料約有150名居民，他解釋2309室為最早發病的單位，估計向下傳播機會較大。據知，房屋署早於2月時已為該大廈進行喉管檢查，但仍出現喉管播毒，有議員質疑房署檢查馬虎，「做完等同白做」。

本港昨日新增14宗新冠肺炎確診個案，包括12宗輸入個案及兩宗本地感染，其中一宗屬源頭不明，累計11,564宗病例，另有10宗初步確診個案，包括兩宗個案居屯門友愛邨愛暉樓，該廈早前已有2宗確診個案，累計有4個單位「中招」。袁國勇指2309室為最早發病的單位，涉及一名70歲老婦，而2209室及2109室則涉初步確診個案，分別為66歲男及6歲男童；早前2231室一名71老婦亦確診，相信屬環境污染。他指，現時未掌握是向上或是向下傳播，估計向下傳播機會較大，而且居21、22及23樓的「09」單位患者病毒載量（CT Value）不同，分別是18、22及23，顯示2109室的病毒量最多，單位患者最近才確診。

袁續指，是次調查中發現2209及2109單位的氣喉曾經切割，其中2209室的廚房更設有2部抽氣扇，廚房及洗手間之間鑿開一個孔，故當廚房兩部抽氣扇都開啟，會導致洗手間的負壓情況加劇，袁解釋即使喉管罅隙很小，其產生的壓力已可將渠內的病毒抽出。環保署發言人表示，愛暉樓有40年樓齡，污水渠及氣喉設於屋內，有屋主指在室內嗅到洗手間的氣味。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布，愛暉樓強檢中揭兩宗初步確診個案，包括一名66歲男子，他在4月1日開始流鼻水，於4月8日接受強檢，昨日證實初步確診。中心指，患者多在家用膳，曾於4月4日與5至6名家人到鑽石山墳場掃墓，閒時也會到屯門公園散步。另一個案涉及6歲男童，最後上課日是3月22日，患者於4月2日開始流鼻水，日常會到兆安苑定基閣接受私人補習，與數名學生幾乎每日均補習，故相關師生須送往檢疫。

香港測量師學會前會長何鉅業表示，相信病毒經喉管向下傳播的機會較大。他指，一般垂直傳播是指病毒隨暖空氣透過喉管往上傳播，但認為病毒經渠管由上而下傳播較為直接，患者從樓上單位如廁後，帶有病毒的排泄物經渠管向下沖，若樓下單位喉管曾改裝或未有維修，就會令病毒從空隙抽出來。

當區區議員林健翔指今年2月初房屋署已派人進行喉管檢查，但相關結果未有公布，不少居民對垂直播疫感十分憂慮。身兼房委會委員的議員柯創盛批評，現時房署正進行全港屋邨喉管檢查計劃，但進度非常緩慢，透明度亦不足，居民對樓宇喉管是否有問題無從得知，今次出事大廈已作檢查，但仍出現喉管播疫，質疑房署檢查工作馬虎，「做完等如白做」。

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