涉壟斷違法行為被重罰逾216億元　阿里回應：堅決服從

同時，按照《行政處罰法》堅持處罰與教育相結合的原則，向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，要求其圍繞嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益等方面進行全面整改，並連續3年向市場監管總局提交自查合規報告。

內媒引述阿里致客戶及公眾信件指：「今日收到《國家市場監督管理總局行政處罰決定書》，對此處罰，我們誠懇接受，堅決服從。......我們認識到，今日的處罰是對我們的警醒和鞭策，是對行業發展規範和呵護，是國家維護公平競爭環境、推動平台經濟高質量發展的重要舉措。......今日是阿里巴巴發展歷程中至關重要的一天，我們將以此為新的起點，直面問題，銳意革新。政府的監管與服務，社會各界的批評、包容和支持，是阿里巴巴一路成長的關鍵。對此，我們心懷感恩，也同時心存敬畏」。