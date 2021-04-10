警搗工廈無牌酒吧兼非法賭場　拘10人包括負責人及顧客

屯門警區刑事部聯同特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（10日）凌晨約2時30分展開代號「凌厲」的反三合會行動，突擊搜查屯門新合里一工業大廈單位，搗破一個大約3000呎並設有天台飲酒區的無牌酒吧及非法賭場。

行動中，警方拘捕1名相信為場地負責人、50歲姓陳的本地男子，他涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」以及「 經營非法賭博場所」。他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。

另外，單位內年齡介乎24至57歲的6名本地男子及3名本地女子，則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」、「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方已向他們作出票控。

行動中，警方在單位內檢獲716罐啤酒及6瓶酒精飲品，約值7200港元。警方亦檢獲2張賭枱、10副啤牌、1張麻雀枱、2副麻雀、約值4000港元的籌碼及影音器材。另外，不法分子為了掩人耳目，在處所的四周加裝隔音棉，更在單位出入口鐵門位置裝上兩把門鎖。如果發生火警，後果將不堪設想。

所有被捕男女現正被扣留調查。相關反三合會行動仍在進行中，警方不排除更多人被捕。

警方留意到近日有不法分子看準近期實施的處所停業令，租用一些比較隱蔽的工廠大廈單位，違規經營無牌酒吧及非法賭場。警方對此等罔顧公共衞生風險的違法行為，表示嚴厲譴責。警方提醒市民，必須嚴格遵守預防及控制疾病相關法例，以減低病毒在社區傳播的風險。警方會加強執法行動，亦都會重點打擊區內的違法處所。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。