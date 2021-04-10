商經局憂影響運作　拒披露港台專責小組名單

香港電台（港台）近年頻頻被批評立場偏頗，更屢次被裁定違反廣播機構節目守則。政府去年成立檢討港台管治及管理的專責小組進行檢討，並發表逾百頁報告，羅列港台至少7宗罪。外界關注專責小組的組成，惟商務及經濟發展局憂慮將影響日後的檢討工作，拒絕披露成員名單。

專責小組於2月19日發表的檢討報告羅列港台至少7宗罪，包括批評港台編輯管理制度存有缺失、處理投訴機制欠缺透明度等，但一直未有公開專責小組的成員名單。有網媒於2月20日透過《公開資料守則》查詢成員名單，局方指因應特殊情況需延遲回覆，最後在相隔48日後作出回覆。局方引述守則第2.9(c)指，披露資料會令部門妥善而有效率的運作受損，因而拒絕披露資料。

局方補充指，披露與專責小組個別成員及運作有關的資料，會導致日後較難進行其他檢討、審計等，又或令有關成員在日後對其他部門進行類似工作時構成負面影響。局方表示，有關媒體有權就該回覆進行覆檢，亦可向申訴專員投訴，據悉有關網媒將就事件向申訴專員投訴。

此外，商經局只表示政務主任丁葉燕薇擔任專責小組主任，成員包括時任港台助理廣播處長張健華，惟局方早前已在其他場合公布二人的身份。而專責小組其他成員包括行政主任、庫務會計師、管理參議主任等現職公務員或退休後服務合約僱員，但未有披露成員的人數及確實身份。局方又指，成員具備廣播服務、行政管理、資源管理的知識和經驗，工作期間有參閱部門的檔案，觀察部門的運作，以及與港台員工討論以編寫報告內容。