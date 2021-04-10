天水圍天幕街市價格貴種類少趕客　關注組織促加快興建公營街市

天水圍天幕街市(前稱天水圍臨時街市)去年12月27日開放，至今已運作逾3個月。有關注組織今(10日)公布問卷調查結果，發現逾50%受訪市民認為貨物價格昂貴及種類不足。組織促請政府增加天幕街市的檔數，同時加快興建天福路公營街市，滿足區內居民生活需要。

監察公營街市發展聯盟、爭取天水圍食環署街市關注組、天水圍社區發展陣線，為研究天水圍居民對天幕街市的意見，於上月7日至27日進行問卷調查，共收回352份問卷。結果顯示，有50.9%受訪者認為貨物價格昂貴；另有53.1%受訪者認為貨品種類不足，其中44%認為燒味鹵味不足、約30%認為蔬果、魚、鮮肉不足。

政府計劃於該街市興建4間熟食店，但至今仍未落成，超過60%受訪者對此感到不滿。在設施方面，約40%受訪者認為臨時街市的付款方式不多元、以及衞生問題有待改善，尤其可以增加洗手槽、消毒洗手機等。

組織建議當局考慮增加天幕街市的檔數，為居民提供更多選擇，並增加競爭，讓價格下降；另一方面，應加快興建天水圍南面的天福路公營街市，以及進一步研究於天水圍北面興建多一個公營街市。