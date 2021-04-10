新界東文化中心拖足14年　前期工程至今仍未完

位於粉嶺的新界東文化中心講足14年，至今卻連前期工程仍未完成，進度「龜速」！康樂及文化事務署向北區區議會交代上述文化中心的最新設計，預計中心日後樓高5層，另設地庫停車場；設施包括逾千座位的演藝廳、劇場及排練室等。該署指出中心的前期工程預計最快明年第二季完成，接下來將按工務工程的既定程序積極爭取資源，以期盡快推展項目。

政府早於2007年決定在粉嶺第11區一幅土地興建新界東文化中心，為東鐵沿線各區提供新文化表演場地。不過建築署事隔10年後才完成工程技術可行性研究，康樂及文化事務署於是在2018年獲立法會財務委員會通過興建文化中心的施工前期工序撥款申請，當時預計中心於2026年第3季完成。而建築署終於2019年開展工程前期規劃和設計，繼而在本月交代擬建工程的概念設計。

據北區區議會最新文件顯示，選址粉嶺新運路的新界東文化中心將設有多項表演/排練設施，包括設有1,400個座位的演藝廳、設有700個座位的劇場、創藝室及排練室等；另設提供近200個車位的地庫停車場。中心將設戶外空間，配合園藝設計，營造文化藝術氛圍。