3男女販毒斷正　警檢逾700萬元毒品

警方分別於沙田、元朗及天水圍進行打擊毒品罪行，先後拘捕1女2男，檢獲毒品逾700萬港元。

港島總區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（9日）晚上約8時於沙田得怡街一號對開截查一名形迹可疑的本地女子，並在她身上檢獲約350克懷疑可卡因。探員其後在該名女子的住所再檢獲約7.42公斤懷疑可卡因、2個電子磅及大量可再封膠袋。行動中檢獲的毒品總市值約700萬港元。該名25歲姓廖女子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。

另外，元朗警區人員今日（10日）凌晨約1時50分在元朗唐人新村進行反爆竊巡邏期間，發現一名男子停泊私家車停泊上址，遂上前截查，警方在車內發現約10.9克懷疑氯胺酮及約1.3克懷疑霹靂可卡因。行動中檢獲的毒品總市值約10,100港元。該名36歲姓羅男子涉嫌販毒及未能出示身份證明文件被捕，現正被扣留調查。

此外，警員於凌晨約4時在天水圍洪元路進行反爆竊巡邏期間，發現一名男子停泊私家車上址，遂上前截查，警員在車內發現約5.9克懷疑氯胺酮及小量懷疑可卡因。行動中檢獲的毒品總市值約4100港元。該名34歲姓徐男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。兩宗案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

警方強調對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。