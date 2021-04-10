工會批評港府管制瘦肉精標準寬鬆　促禁台灣毒豬肉進口　

台灣今年1月1日開放含有萊克多巴胺的美國豬肉(簡稱萊豬)進口，引起爭議。有工會批評港府針對萊克多巴胺的標準過於寬鬆，要求港府跟隨國家及歐盟等地方的做法，禁止含有萊克多巴胺的豬肉進口本港。

萊克多巴胺（簡稱萊劑）是瘦肉精其中一種，萊劑被人食用後可積聚體內，長期食用低劑量的瘦肉精可導致慢性中毒。工聯會食品安全關注組發言人鄧家彪表示，香港食物安全中心指本港沒有從台灣進口任何冰鮮、新鮮或冷藏肉類，現時應沒有內地及本港以外的活豬供應。不過，根據台灣出口貨物資料及香港進口貨物資料顯示，台灣的冷藏豬肉及非種用活豬有進口香港，而關注組並未發現市面有台灣冷藏及新鮮豬肉出售，令人質疑本港一直有用台灣豬肉製作肉類加工食品，而食安中心則未有監察有關情況。鄧續說，部分非密封包裝的冰鮮或冷藏豬肉沒有標示產地，疑有品牌與產地不符的情況。

議員陸頌雄建議政府跟隨國家及歐盟等地方的做法，禁止含有萊克多巴胺的豬肉及產品進口香港；又促請政府盡快立例，要求所有肉類加工食品在食品包裝上列明產品使用的肉類來源；並於進口、批發及零售3個層面，加強對台灣進口食品的抽查，政府亦應盡快就網購平台進行研究及規管。陸表示，會約見食物及衞生局會面，希望局方重視有關情況，避免被台灣食品影響香港的食物安全。