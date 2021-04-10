郭榮鏗拉布半年未選內會主席　警追查有否涉公職人員行為失當

立法會2019/20年度內務委員會，因時任法律界議員郭榮鏗所主持的17次會議均未能選出主席，立法會主席梁君彥最後透過尋求外間法律意見解決僵局，前後經歷19次會議，耗費近950萬港元開支。據了解，警方正就內會選主席風波對郭榮鏗展開調查，有建制派議員近日亦受邀錄口供。

港府於去年11月宣布取消4名時任立法會議員的資格，當中包括公民黨議員郭榮鏗。郭隨後更宣布退出政壇，早前有傳郭與家人已經抵達加拿大。據悉，警方對案件的調查的方向包括公職人員行為失當等，而警方將諮詢律政司後，再決定以哪條罪名跟進。郭榮鏗在2019年10月起主持內會主席選舉，逾半年未選出主席，港澳辦、中聯辦均曾指他涉公職人員行為失當。

立法會秘書處秘書長陳維安昨日(9日)回應議員質詢時透露，內會為選舉該會期正副主席舉行了19次會議，歷時共29小時44分鐘，估計涉及約859萬港元開支。此外，立法會就內會選主席事宜尋求外間法律意見，涉及約87.9萬港元。換言之，單計開會和法律意見開支，內會選主席風波已耗用開支接近950萬港元。