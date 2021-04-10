政Whats噏：消費券派5000蚊　謝偉俊憂促進「黃色」經濟圈

謝偉俊不點名重提，早年有本港著名經濟學教授分享朋友用手機支付召妓嘅經驗。

政府喺新一份財政預算案公布，向市民分期派發總值5000港元電子消費券，以促進本地消費之餘，同時吸引更多市民同商戶使用電子支付方式。之不過，議員謝偉俊（Paul）就不點名引述香港科技大學經濟系榮休教授雷鼎鳴，曾分享其朋友在國內使用手機支付召妓經驗，關注發放消費券會唔會變相促進本港線上同舊區色情行業發展。

本港電子支付仍然未及其他地方普及，其中雷鼎鳴喺2017年曾經以內地為例子同香港做比較，話喺內地做咩都可以用手機支付，更加話「我識得朋友叫雞（召妓）嘅，佢話叫雞都可以拎部手機出嚟，香港呢啲嘢仲未做得到」。

聽完本港著名經濟學教授呢個分享，Paul就關注派電子消費券會唔會變相促進「黃色經濟圈」，繼而影響埋附近社區嘅民生。財經事務及庫務局嘅回應就只係重申，市民收到消費券後可以喺本地零售、餐飲及服務等商戶消費，又話會同相關儲值支付工具營辦商探討可行方法，盡量確保消費券嘅使用符合推出計劃嘅原意。

另外，Paul又提到網上流傳一旦政府發放電子消費券到Payme，使用者可以即時將有關款額轉帳至個人銀行結餘帳戶，關注當局會唔會堵塞呢個漏洞。財庫局重申，政府希望發放消費券能刺激市民消費意欲，故會同相關儲值支付工具營辦商探討可行方法，盡量防止利用消費券作其他用途，包括兌現或將金額轉移至自己或他人嘅個人帳戶等。