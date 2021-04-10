衞生署再接獲6宗接種疫苗後面癱個案 其中5人打科興

新冠疫苗安全問題備受市民關注，衞生署最新一期的疫苗接種異常事件報告指出，上月22日至本月4日期間，署方再接獲多6宗接種疫苗後疑出現面癱的呈報，當中有5宗接種科興疫苗，1宗接種復必泰疫苗。另外，該署在該兩周同時接獲6宗接種後死亡個案，但初步相信與疫苗無直接關係。

衞生署表示，截至本月4日的過去兩周，共接種逾55萬劑疫苗，衞生署共接獲1357宗異常事件報告，過去兩周錄得564宗，涉311宗住院個案，主要包括胸痛、麻痹、心悸、皮疹、呼吸急促等。

該署在該兩周再接獲6宗接種疫苗後出現面癱的呈報，所有個案均為男性，年齡介乎26至79歲；截至本月4日，署方共接獲15宗接種疫苗後懷疑出現面癱的報告。

另外，過去兩周該署錄得6宗接種後死亡個案中，涉及5男1女，年齡介乎59至68歲，當中5人接種科興疫苗，1人接種復必泰疫苗，當中3人是接種逾兩周後離世，初步解剖發現他們死亡原因均為心血管疾病，相信與疫苗無直接關係。本港至今15宗死亡個案中，3宗判斷為與疫苗沒因果關係，12宗初步認為與疫苗沒直接關係。